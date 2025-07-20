Трое туристов пропали во время сплава в Карелии

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Спасатели ищут трех туристов из незарегистрированной группы, которые пропали без вести в Белом море во время сплава на байдарках, сообщает МЧС России в воскресенье.

"В поисках участвуют 10 специалистов и три единицы техники, в том числе вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, группа состояла из семи человек. Их маршрут шел от гряды островов Кузова (Карелия) к Соловецкому острову (Архангельская область).

Из-за ухудшения погоды группа решила вернуться. Четыре человека на парных байдарках добрались до разных островов архипелага Кузова. Специалисты МЧС нашли и эвакуировали двоих туристов, еще за двумя вылетел вертолет Ми-8.

Судьба троих туристов в настоящее время неизвестна.