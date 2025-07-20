Группа пропавших в Белом море туристов состояла из девяти человек

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Группа туристов, которая сплавлялась на байдарках по Белому морю, насчитывала девять человек, а не семь, как считалось ранее, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по Архангельской области.

Так, двое туристов смогли самостоятельно завершить маршрут и добраться до острова Соловецкий.

"Также найдены еще четыре человека - они успели высадиться во время шторма на разные острова. В настоящее время продолжаются поиски еще трех человек", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Архангельской областной службы спасения им. И.А. Поливаного, туристы приехали из Волгограда. В их планах было пройти на морских каяках от поселка Рабочеостровска до Соловецких островов. Однако во время ночного выхода к Соловкам погода резко ухудшилась и поднялись волны. В результате у острова Топы группу разбросало в разные стороны.

В поисках кроме сотрудников МЧС и службы спасения им. И.А. Поливаного участвуют специалисты Морспасслужбы, задействован вертолет и катера.