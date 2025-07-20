Поиск

Группа пропавших в Белом море туристов состояла из девяти человек

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Группа туристов, которая сплавлялась на байдарках по Белому морю, насчитывала девять человек, а не семь, как считалось ранее, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по Архангельской области.

Так, двое туристов смогли самостоятельно завершить маршрут и добраться до острова Соловецкий.

"Также найдены еще четыре человека - они успели высадиться во время шторма на разные острова. В настоящее время продолжаются поиски еще трех человек", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Архангельской областной службы спасения им. И.А. Поливаного, туристы приехали из Волгограда. В их планах было пройти на морских каяках от поселка Рабочеостровска до Соловецких островов. Однако во время ночного выхода к Соловкам погода резко ухудшилась и поднялись волны. В результате у острова Топы группу разбросало в разные стороны.

В поисках кроме сотрудников МЧС и службы спасения им. И.А. Поливаного участвуют специалисты Морспасслужбы, задействован вертолет и катера.

МЧС Соловецкие острова Архангельская область Белое море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 20 июля

Военные с 12:00 до 17:40 уничтожили 37 дронов ВСУ над шестью регионами

Мишустин посетит Дальний Восток

Мишустин посетит Дальний Восток

Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана Али Лариджани

Источник сообщил, что местом переговоров РФ и Украины остается Стамбул

С 8:10 до 12:00 над регионами России сбиты 34 дрона ВСУ

Ограничения вновь введены в аэропорту "Шереметьево"

Ограничения вновь введены в аэропорту "Шереметьево"

Песков заявил, что время для встречи Путина и Трампа пока не настало

На Камчатке объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов

Более 130 поездов задерживаются после приостановки движения в Ростовской области

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6787 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2302 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });