Завозных случаев лихорадки чикунгунья в РФ не зарегистрировано

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае, завозных случаев в РФ не зарегистрировано.

В наличии есть отечественные тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать заболевание", сообщили журналистам в ведомстве.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в городе Фошань провинции Гаундун на юге Китая растет число случаев заражения лихорадкой чикунгунья.

"С целью обеспечения безопасности в пунктах пропуска на границе задействована автоматизированная информационная система "Периметр", которая позволяет выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний", - добавили в ведомстве.

Лихорадка чикунгунья - вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном переносчиками болезни являются комары двух видов Aedes aegypti и Aedes albopictus. Основными симптомами заболевания являются повышение температуры тела до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако она может представлять угрозу для пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что специалистами ведется постоянный энтомологический мониторинг, изучается видовой состав комаров, оценка численности и инфицированность насекомых различными возбудителями.

"В Российской Федерации нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции в связи с отсутствием условий для формирования местной циркуляции возбудителя в популяции переносчиков", - добавили в ведомстве.