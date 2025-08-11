Поиск

В России не выявляли случаи заболевания лихорадкой чикунгунья

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В России случаи заболевания лихорадкой чикунгунья не зарегистрированы; эпидемиологической опасности из-за нее в стране нет, сообщил журналистам главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов.

"В Российской Федерации в настоящее время не зарегистрированы случаи заболевания лихорадкой чикунгунья. Согласно данным мониторинга A. aegypti и A. albopictus на территории Российской Федерации (численность и отсутствие инфицированных особей), эпидемиологическая опасность в настоящее время отсутствует", - сказал он.

По его словам, лихорадка чикунгунья является инфекцией, которая передается через укусы насекомых-переносчиков (преимущественно комары видов A. aegypti и A. albopictus). Эта инфекция эндемична для стран Африки, Юго-Восточной Азии, Индийского субконтинента, Тихоокеанского региона и стран Карибского бассейна.

Сохраняется риск возникновения завозных случаев инфекции при заражении лихорадкой чикунгунья во время поездки в эндемичный регион. В связи с этим лицам, планирующих поездки в страны, где регистрируются случаи заболевания лихорадкой чикунгунья, рекомендуется соблюдать меры профилактики укусов комаров: носить закрытую одежду, использовать репелленты, находиться в помещениях, оборудованных специальными сетками для окон и дверей, или кондиционерами (при условии закрытых окон и дверей), использовать аэрозоли, фумигаторы и другие средства, предназначенные для борьбы с комарами в помещениях.

"В случае если по возвращении из поездки у вас развились симптомы, характерные для лихорадки чикунгунья (лихорадка, боли в суставах, сыпь), обратитесь к врачу и сообщите ему о пребывании в эндемичной стране", - отметил специалист Минздрава.

Ранее сообщалось, что в Китае зарегистрировано больше 7 тысяч случаев заражения вирусом чикунгунья.

Владимир Чуланов Минздрав Китай Африка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мишустин заявил, что получение средств маткапитала ускорится

Индекс IMOEX2 превысил 3000 пунктов впервые с конца апреля

Индекс IMOEX2 превысил 3000 пунктов впервые с конца апреля

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 2,2%

Один человек погиб, двое получили ранения в результате атаки дронов в Нижегородской области

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 км

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 км

Два человека погибли из-за атак БПЛА в Туле

Один полицейский погиб, второй ранен в ходе обыска по делу о поджоге в Поморье

Один полицейский погиб, второй ранен в ходе обыска по делу о поджоге в Поморье

Что произошло за день: воскресенье, 10 августа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6939 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2342 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });