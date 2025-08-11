В России не выявляли случаи заболевания лихорадкой чикунгунья

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В России случаи заболевания лихорадкой чикунгунья не зарегистрированы; эпидемиологической опасности из-за нее в стране нет, сообщил журналистам главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов.

"В Российской Федерации в настоящее время не зарегистрированы случаи заболевания лихорадкой чикунгунья. Согласно данным мониторинга A. aegypti и A. albopictus на территории Российской Федерации (численность и отсутствие инфицированных особей), эпидемиологическая опасность в настоящее время отсутствует", - сказал он.

По его словам, лихорадка чикунгунья является инфекцией, которая передается через укусы насекомых-переносчиков (преимущественно комары видов A. aegypti и A. albopictus). Эта инфекция эндемична для стран Африки, Юго-Восточной Азии, Индийского субконтинента, Тихоокеанского региона и стран Карибского бассейна.

Сохраняется риск возникновения завозных случаев инфекции при заражении лихорадкой чикунгунья во время поездки в эндемичный регион. В связи с этим лицам, планирующих поездки в страны, где регистрируются случаи заболевания лихорадкой чикунгунья, рекомендуется соблюдать меры профилактики укусов комаров: носить закрытую одежду, использовать репелленты, находиться в помещениях, оборудованных специальными сетками для окон и дверей, или кондиционерами (при условии закрытых окон и дверей), использовать аэрозоли, фумигаторы и другие средства, предназначенные для борьбы с комарами в помещениях.

"В случае если по возвращении из поездки у вас развились симптомы, характерные для лихорадки чикунгунья (лихорадка, боли в суставах, сыпь), обратитесь к врачу и сообщите ему о пребывании в эндемичной стране", - отметил специалист Минздрава.

Ранее сообщалось, что в Китае зарегистрировано больше 7 тысяч случаев заражения вирусом чикунгунья.