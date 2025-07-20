В Севастополе запретили публиковать данные о военных объектах и последствиях применения дронов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ, вводящий запрет на распространение информации, направленной на раскрытие дислокации объектов Минобороны РФ и критической инфраструктуры города.

Также вводится запрет на распространение сведений о последствиях использования беспилотных средств поражения и ракет, за исключением официальных источников.

Текст указа опубликован на сайте правительства Севастополя. Он вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.