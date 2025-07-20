В Анапе произошел пожар в реабилитационном центре

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидируют возгорание в здании реабилитационного центра в Анапе, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В городе-курорте Анапа тушат пожар. Установлено, что произошло возгорание в здании реабилитационного центра. В 15:45 пожар локализован на площади 200 кв. метров. Эвакуировано 25 человек", - говорится в сообщении.

К тушению пожара от МЧС России привлекаются 11 человек личного состава и четыре единицы техники.