Пожар в реабилитационном центре в Анапе полностью потушен

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали возгорание в здании реабилитационного центра в Анапе, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как отмечается в сообщении, в 16:10 объявлена ликвидация открытого горения, в 16:36 - полная ликвидация.

По данным пресс-службы, никто не пострадал.

Как сообщалось, пожар в здании реабилитационного центра в Анапе возник днем в воскресенье. В 15:45 пожар был локализован на площади 200 кв. м. Эвакуированы 25 человек. В тушении от МЧС России участвовали 11 человек личного состава и четыре единицы техники.