Два человека ранены при атаке дрона на автомобиль в Курской области

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Два мирных жителя пострадали при атаке дрона на автомашину в Суджанском районе Курской области, сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.

"Украинский дрон сегодня атаковал гражданский автомобиль в Суджанском районе. Ранено двое молодых людей 20 и 22 лет. У них осколочные ранения ног и рук. Оба находятся в состоянии средней степени тяжести", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он отметил, что раненые доставлены в Курскую областную больницу.