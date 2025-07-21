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Число погибших после опрокидывания вахтового автобуса в Якутии выросло до 15

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Еще один человек скончался от травм после опрокидывания вахтового автобуса в Нерюнгринском районе, общее число жертв выросло до 15, сообщает пресс-служба Минздрава Якутии.

"В результате ДТП пострадавшие были оперативно эвакуированы в Нерюнгринскую ЦРБ. Всего в лечебное учреждение было доставлено 20 пострадавших. 1 человек скончался в связи с травмами несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении.

Сейчас госпитализированы десять человек, из них у двух пациентов состояние оценивается как тяжелое, у восьми - средней степени тяжести.

У еще девяти человек диагностированы ушибы, ссадины. Один пациент с переломом лодыжки без смещения, в оперативном лечении не нуждается.

Как сообщалось, авария произошла около 3:20 понедельника по местному времени (21:20 воскресенья по Москве) на дороге АО "ГОК Денисовский" в Нерюнгринском районе Якутии. Вахтовый автобус выезжал с территории шахты и упал в обрыв. Всего в машине находилось 35 человек. 14 человек погибли, 7 пострадали.

Минздрав Якутия АО "ГОК Денисовский
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В Якутии упал в обрыв вахтовый автобус

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