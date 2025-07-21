В Якутии упал в обрыв вахтовый автобус

Погибли 14 человек

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Нерюнгринском районе Якутии упал в 25-метровый обрыв вахтовый автобус, 14 человек погибли, 7 госпитализированы, сообщает пресс-служба МВД по республике.

"По предварительным данным, водитель транспортного средства марки "НЕФАЗ 4208-34" допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства с высоты примерно 25 метров. В результате дорожного происшествия 14 человек, включая водителя вахтового автобуса, погибли, 7 человек госпитализированы. Всего в автобусе находились около 36 человек", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 3:20 понедельника по местному времени (21:20 воскресенья по Москве) на автодороге АО "ГОК Денисовский", уточнили в ведомстве.

Накануне вечером областное МЧС сообщило, что на 101-й позиции ГОК Денисовской шахты съехал с обрыва "Урал" "вахтовка". На месте происшествия работают спасатели и сотрудники организации, задействованы 36 человек и 10 единиц техники.