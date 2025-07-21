Поиск

В Якутии упал в обрыв вахтовый автобус

Погибли 14 человек

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Нерюнгринском районе Якутии упал в 25-метровый обрыв вахтовый автобус, 14 человек погибли, 7 госпитализированы, сообщает пресс-служба МВД по республике.

"По предварительным данным, водитель транспортного средства марки "НЕФАЗ 4208-34" допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства с высоты примерно 25 метров. В результате дорожного происшествия 14 человек, включая водителя вахтового автобуса, погибли, 7 человек госпитализированы. Всего в автобусе находились около 36 человек", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 3:20 понедельника по местному времени (21:20 воскресенья по Москве) на автодороге АО "ГОК Денисовский", уточнили в ведомстве.

Накануне вечером областное МЧС сообщило, что на 101-й позиции ГОК Денисовской шахты съехал с обрыва "Урал" "вахтовка". На месте происшествия работают спасатели и сотрудники организации, задействованы 36 человек и 10 единиц техники.

МВД Якутия АО "ГОК Денисовский Нерюнгринский район
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 20 июля

Военные с 12:00 до 17:40 уничтожили 37 дронов ВСУ над шестью регионами

Мишустин посетит Дальний Восток

Мишустин посетит Дальний Восток

Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана Али Лариджани

Источник сообщил, что местом переговоров РФ и Украины остается Стамбул

С 8:10 до 12:00 над регионами России сбиты 34 дрона ВСУ

Ограничения вновь введены в аэропорту "Шереметьево"

Ограничения вновь введены в аэропорту "Шереметьево"

Песков заявил, что время для встречи Путина и Трампа пока не настало

На Камчатке объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов

Более 130 поездов задерживаются после приостановки движения в Ростовской области

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6787 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2302 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });