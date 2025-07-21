В Благовещенске новый терминал аэропорта должен открыться в декабре

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Новый терминал аэропорта Благовещенска, как ожидается, откроется уже в декабре - к миллионному пассажиру воздушной гавани за 2025 год, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с губернатором Амурской области Василием Орловым.

"Аэропорт, который мы посетили, уже практически готов, готовность очень высокая. Надеюсь, что он встретит и обслужит в новом терминале миллионного пассажира в декабре месяце, так запланировано, - сказал Мишустин. - Проекты реализуются системно, результатом этого стало увеличение внутреннего регионального продукта в два раза, это очень хороший результат".

Всего за 6 лет пассажиропоток в аэропорту Благовещенска вырос в 2,5 раза.

В 2018 году он составлял порядка 418 тысяч человек, в 2024 году достиг 928 тысяч. В 2025 году ожидается больше 1 млн пассажиров.