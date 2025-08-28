Инвестиции "Аэродинамики" в новый аэровокзальный комплекс Краснодара выросли до 35 млрд руб.

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Инвестиции группы "Аэродинамика" в строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Краснодара увеличились до 35 млрд рублей, терминал будет введен к концу 2027 года. Об этом сообщил председатель совета директоров ООО "Аэротерминал" (компания-подрядчик проекта, входит в группу) Александр Шмигельский журналистам в четверг.

"На сегодняшний день готовность нового аэровокзального комплекса составляет 41%. Мы идем в графике, но с небольшими отклонениями по ряду причин, связанных в том числе с санкциями. Возникали вопросы с оборудованием, теперь оборудование будет поставляться из дружественных стран. Кроме того, мы немного увеличили проектную пропускную способность терминала - до 10,5 млн пассажиров в год, соответственно изменились проектные решения. Мы надеемся, что нам удастся завершить строительство в третьем-четвертом квартале 2027 года", - сказал он.

Ранее сообщалось, что проектная мощность терминала - 10 млн пассажиров в год. Шмигельский уточнил, что изменение проектных решений сказалось и на стоимости проекта.

"Безусловно, есть и изменения в объеме инвестиций. Всегда в любом проекте есть резерв на непредвиденные расходы. Плюс инфляция, высокая ключевая ставка. Сегодняшняя сумма инвестиций - 35 млрд рублей со стороны "Аэродинамики", - добавил Шмигельский.

По его словам, на темпы строительства также повлияло введенное ограничение властей Краснодарского края на привлечение к работам в строительной сфере мигрантов для защиты рынка труда.

"Конечно, определенное давление на нас это оказывает, но мы понимаем для чего это делается, справляемся с вызовами. Сегодня у нас на стройке работают граждане России и Белоруссии. В будущем, когда у нас будут поставки технологических систем из Китая, планируем привлечь граждан этой страны. Также мы смотрим на возможность привлечения работников из дружественных стран, это КНДР, Индия", - пояснил он.

Ранее стоимость объекта оценивалась в 30 млрд рублей, завершение строительства было намечено на октябрь 2026 года.

Проект развития аэропорта "Краснодар" предусмотрен в долгосрочном плане развития Краснодарской агломерации до 2030 года. Общий бюджет строительства аэровокзального комплекса, а также объектов обеспечивающей инфраструктуры составляет более 60 млрд рублей.

В прошлом году АО "Международный аэропорт Краснодар", Минэкономразвития России и администрация Краснодарского края подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в рамках проекта строительства нового аэровокзального комплекса и объектов аэропортовой инфраструктуры. Тогда сообщалось, что объем инвестиций в рамках СЗПК составит 27 млрд рублей.

Аэропорт Краснодара вместе с аэропортами Анапы и Сочи входит в группу "Аэродинамика". С февраля 2022 года аэропорт Краснодара закрыт для обслуживания рейсов из соображений безопасности. До введения ограничений он принимал рейсы "Аэрофлота", "Победы", "России", S7, "ЮТэйр","Якутии", "Азимута" и других. По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта Краснодара достиг рекордных 5 млн пассажиров (рост к уровню 2020 года в 1,6 раза, "доковидного" 2019 года - на 7,7%).

В настоящее время единственным работающим аэропортом группы в Краснодарском крае является аэропорт Сочи.