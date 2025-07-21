Мишустин пообещал помочь Амурской области в борьбе с пожарами и паводками

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что даст поручения по поддержке Амурской области для борьбы с паводками и пожарами. Он сказал об этом на встрече с губернатором Амурской области Василием Орловым.

"Мы поддержим область, компенсируем затраты на ликвидацию в том числе пожаров, чтобы также завершить строительство защитных и технических сооружений, необходимых от паводков, дам соответствующие поручения", - сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что ситуация с паводками и пожарами на Дальнем Востоке часто меняется в неблагоприятную сторону.

Орлов отметил, что в этом году ситуация по пожарам "относительно контролируемая", а "по паводкам - действительно сложный регион". Он рассказал о строительстве новой дамбы в селе Владимировка. "Готовы закончить этот объект раньше, поэтому, если дополнительное финансирование будет, то мы эту дамбу готовы завершить уже в следующем году", - сказал Орлов.