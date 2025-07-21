Поиск

Мишустин пообещал помочь Амурской области в борьбе с пожарами и паводками

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что даст поручения по поддержке Амурской области для борьбы с паводками и пожарами. Он сказал об этом на встрече с губернатором Амурской области Василием Орловым.

"Мы поддержим область, компенсируем затраты на ликвидацию в том числе пожаров, чтобы также завершить строительство защитных и технических сооружений, необходимых от паводков, дам соответствующие поручения", - сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что ситуация с паводками и пожарами на Дальнем Востоке часто меняется в неблагоприятную сторону.

Орлов отметил, что в этом году ситуация по пожарам "относительно контролируемая", а "по паводкам - действительно сложный регион". Он рассказал о строительстве новой дамбы в селе Владимировка. "Готовы закончить этот объект раньше, поэтому, если дополнительное финансирование будет, то мы эту дамбу готовы завершить уже в следующем году", - сказал Орлов.

Михаил Мишустин Дальний Восток Василий Орлов Амурская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Проезда по Крымскому мосту ожидает более 1,5 тысячи автомобилей

Минобороны заявило о нейтрализации за ночь 74 дронов

Два человека ранены при атаке дронов в Белгородской области

Количество сбитых дронов, атаковавших Москву в ночь на понедельник, достигло 13

Трещины появились в помещениях краевой больницы на Камчатке после землетрясения

МЧС уточнило, что при опрокидывании "вахтовки" в Якутии погибли 13 человек

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский вновь обслуживают рейсы

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский вновь обслуживают рейсы

В Якутии упал в обрыв вахтовый автобус

Ограничения снова введены в Шереметьево

Ограничения снова введены в Шереметьево

Что произошло за день: воскресенье, 20 июля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6787 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2302 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });