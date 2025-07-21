Глава МЧС потребовал потушить природные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке к 27 июля

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков потребовал от глав Красноярского края, Иркутской области и Республики Якутия ликвидировать природные пожары в регионах до конца этой недели.

"Все пожары, действующие сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке, должны быть потушены к 27 июля", - приводит в понедельник пресс-служба ведомства указания министра по итогам совещания о пожароопасном сезоне и паводковом периоде в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

В настоящее время в РФ действуют 65 очагов лесных пожаров почти на 5,8 тыс. га, при этом 68% площади пожаров приходится на Красноярский край. "Здесь из 15 очагов уже локализованы девять. Только за прошедшую неделю обнаружено 73 лесных пожара на 2,2 тыс. га, из них 66 пожаров - в Эвенкийском районе. Всего с начала пожароопасного сезона в крае зафиксировано 514 лесных пожаров. Их общая площадь превысила 18,4 тыс. га", - сообщили в МЧС.

В Иркутской области с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 524 лесных пожара на общей площади более 25 тыс. га, что в 1,2 раза меньше аналогичного периода прошлого года по количеству пожаров, а по площади - в пять раз. На сегодняшний день специалисты тушат пять пожаров на более 1,2 тыс. га.

В Якутии бушуют четыре лесных пожара на 265 га и два ландшафтные - на 616 га. "За прошедшие сутки удалось ликвидировать три лесных пожара на 9 га и три ландшафтных - почти на 650 га. Всего с начала сезона потушено 368 природных пожаров на более 64 тыс. га", - привели данные в ведомстве.

Кроме того, на совещании обсуждалась паводковая обстановка в некоторых населенных пунктах Якутии и Югры: подтопленными остаются 18 приусадебных участков и четыре участка автодорог.

"Местные водохранилища и водные объекты должны быть готовы к встрече большой воды заранее. Авиация МЧС России готова к применению. В случае необходимости и для помощи населению ведомство всегда окажет помощь субъектовым группировкам сил и средств", - подчеркнул глава МЧС на совещании.