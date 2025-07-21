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Участок дороги через реку Исьму размыло в Подмосковье из-за ливней

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - У деревни Алексино Наро-Фоминского округа Московской области из-за дождя размыло участок дороги через ручей реки Исьмы, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорога разделяет деревню Алексино, а также СНТ "Исьма" и "Верейское" от деревни Симбухово. Альтернативной дороги из СНТ и Алексино в Симбухово нет. В данных населённых пунктах проживает порядка 100 человек, жители отказались от эвакуации.

Из-за обильных осадков ширина ручья с 1 метра увеличилась до 5 метров.

В министthстве сообщили, что ремонтные cлужбы сегодня уложат железобетонные трубы и проведут насыпь на эти трубы из щебня. Полностью восстановить дорогу планируют в ближайшие двое суток.

На время оперативных работ по восстановлению дороги обустроили временную "искусственную" переправу через ручей.

Подмосковье Наро-Фоминск Московская область
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