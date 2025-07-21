Поиск

Российские военные уничтожили три пусковые установки комплекса Patriot

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot, поразили территориальный центр комплектования ВСУ.

"Уничтожены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США", - сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

Там заявили, что нанесены удары по складам боеприпасов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, территориальному центру комплектования ВСУ.

ВСУ Минобороны Patriot
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минтруд РФ предложил установить МРОТ на 2026 год на уровне 27 тыс. рублей

Минтруд РФ предложил установить МРОТ на 2026 год на уровне 27 тыс. рублей

Посол Израиля в РФ завершит миссию осенью

Из-за ЧП на станции в Ростовской области задерживаются более 50 поездов

Оператор ж/д перевозок сообщил о задержке 17 пассажирских поездов в Крым и из Крыма

Проезда по Крымскому мосту ожидает более 1,5 тысячи автомобилей

Минобороны заявило о нейтрализации за ночь 74 дронов

Два человека ранены при атаке дронов в Белгородской области

Количество сбитых дронов, атаковавших Москву в ночь на понедельник, достигло 13

Трещины появились в помещениях краевой больницы на Камчатке после землетрясения

МЧС уточнило, что при опрокидывании "вахтовки" в Якутии погибли 13 человек

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6789 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2302 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });