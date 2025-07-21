Российские военные уничтожили три пусковые установки комплекса Patriot

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot, поразили территориальный центр комплектования ВСУ.

"Уничтожены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США", - сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

Там заявили, что нанесены удары по складам боеприпасов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, территориальному центру комплектования ВСУ.