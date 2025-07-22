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ФРГ поставит Украине два ЗРК Patriot, если США гарантируют их замену в течение 8 месяцев

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Германия готова в ближайшее время поставить Украине из своих запасов два зенитных ракетных комплекса Patriot при условии, если США быстро возместят Берлину эти вооружения, заявил Spiegel глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

"Мы можем передать две системы из наших арсеналов, но не в том случае, если у нас не будет надежных гарантий их замены в течение, скажем, шести-восьми месяцев", - сказал он.

Министр отметил, что Германия не может лишиться нескольких ЗРК Patriot на долгий срок, так как они необходимы для проведения военных учений.

Ранее Германия предоставляла Украине три ЗРК Patriot. У германских военных этих ЗРК осталось семь единиц.

Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что союзники США по НАТО будут закупать у Вашингтона оружие, которое впоследствии можно будет передавать Украине. Официальное согласие на закупку вооружений в США дали Германия и несколько скандинавских стран.

Bloomberg со ссылкой на источники передавал, что ФРГ и США завершают подготовку к заключению соглашения, которое позволит передать Киеву две батареи ЗРК Patriot из запасов Берлина, которые затем восполнит Вашингтон.

Patriot Германия Дональд Трамп Минобороны США Борис Писториус
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