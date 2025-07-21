В Кремле допустили обсуждение встречи Путина и Трампа на мероприятиях в Пекине

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Вопрос целесообразности проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Пекине может быть поднят в случае, если американский президент будет также присутствовать на мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны, запланированных в Китае, заявили в Кремле.

"Вы знаете, что мы готовимся к поездке в Пекин, наш президент готовится к этой поездке, она, действительно, есть в графике у главы государства, но мы не слышали, что президент Трамп тоже собирается туда, в Пекин. Если так случится, что он тоже там окажется, то, конечно, нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности проведения встречи", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так Песков ответил на вопрос, рассматривают ли в Кремле возможность встречи Путина с Трампом "на полях" мероприятий в Пекине с учетом того, что оба лидера приглашены на торжества, посвященные окончанию Второй мировой войны, и возможно ли, что переговоры будут в тройном формате - Россия, США, Китай.