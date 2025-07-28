Кремль допускает встречу Путина и Трампа только после экспертной подготовки

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Встреча президентов России и США может состояться только после ее подготовки на экспертном уровне, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что сначала нужно провести работу на экспертном уровне, потому что оставлять вот эту работу, сложную, черновую работу президентам абсолютно нелогично. Сначала нужно подготовиться, сверстать параметры урегулирования, а потом их фиксировать на высшем уровне, но никак не наоборот", - сказал он, комментируя заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Стамбуле.

"Подготовки предметной к встрече не ведется, потому что нет никаких согласованных контактов", - сказал он.

Представителя Кремля также попросили прокомментировать слова главы МИД Турции Хакана Фидана, что Москва и Киев достигли принципиальной договоренности о том, что возможная будущая встреча президентов России и Украины может состояться в его стране.

"Турция, безусловно, нравится всем переговорным сторонам, и, конечно, здесь я говорю за нашу сторону, мы признательны Анкаре и руководству Турции за усилия в помощи поисков путей урегулирования, за те условия, которые обеспечивает турецкое руководство для проведения переговоров, и, конечно, этот наш настрой сохраняется на перспективу", - ответил Песков.

Он напомнил, что Путин готовится к визиту в Китай. "Если так получится, что президент США примет решение тоже посетить Китай в эти же даты, то конечно, такую встречу нельзя теоретически исключать, если главы государств окажутся в одном городе", - сказал Песков.

Он повторил, что "пока никаких конкретных ни наработок, ни действий по подготовке не ведется".

Так Песков прокомментировал заявление Трампа о том, что он получил приглашение в Китай и не исключил встречу там с Путиным.