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РФ будет ждать официальные итоги разбирательства о крушении самолета AZAL

РФ будет ждать официальные итоги разбирательства о крушении самолета AZAL
Фото: МЧС Республики Казахстан/РИА Новости

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Россия будет ожидать официальных итогов разбирательства, связанного с крушением самолёта AZAL в казахстанском Актау в декабре 2024 года, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что идут следственные действия, идет разбирательство. Если Азербайджан примет такое решение, то в данном случае это право Азербайджана. Мы будем ожидать официальных вердиктов всех разбирательств и следствия, которые идут", - сказал Песков в понедельник журналистам.

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Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать намерение Азербайджана подать иски в международные суды в связи крушением самолета AZAL.

Как сообщали ранее СМИ, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолёта.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек.

Хроника 25 декабря 2024 года – 21 июля 2025 годаАвиакатастрофа в Актау
Дмитрий Песков Азербайджан Актау РФ AZAL Казахстан Ильхам Алиев
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