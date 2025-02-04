В Казахстане опубликован предварительный отчет о расследовании крушения самолета AZAL

Фото: РИА Новости/МЧС Республики Казахстан

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Во время полета самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), который рухнул на территории Казахстана в конце 2024 года, был зафиксирован "звуковой удар" о кабину, говорится в предварительном отчете о расследовании крушения лайнера.

"В 05:13:31 по записям, полученным с CVR (бортовой речевой самописец - ИФ), фиксируется звуковой удар - сработала звуковая сигнализация отключения автопилота, автомата тяги. (...) В 05:13:56 по записям, полученным с CVR, фиксируется повторный звуковой удар", - говорится в отчете, опубликованном на сайте Минтранспорта Казахстана.

В 5:15 экипаж доложил диспетчеру об ударе птиц в кабину. "Грозный, отказало управление, удар птиц в кабине. Удар птиц и в кабине 2 кресла взорвались, был удар сильный, задние кресла там, говорит, взорвались, бортпроводница доложила. Мы следуем на Минводы, дайте нам пожалуйста погоду Минвод", - говорится в расшифровке, представленной в отчете.

Документ состоит из 53 страниц и содержит сведения об истории полета, повреждениях воздушного судна, метеорологическую информацию, сведения об обломках и другое.

В нем отмечается, что в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации "данный отчет выпущен с единственной целью предотвращения авиационных происшествий и инцидентов в будущем". "Расследование, проведённое в рамках настоящего отчета, не предполагает установления доли чьей-либо вины или ответственности. Криминальные аспекты данного события излагаются в рамках отдельного уголовного дела", - говорится в материале.

В отчете также сообщается, что исследование разбившегося воздушного судна показало наличие посторонних "внешних объектов" из металла.

"Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму", - говорится в документе.

В нем приведены фотографии, содержащие доказательства повреждений гидравлических систем "до столкновения с земной поверхностью, вероятно, вызванные внешними объектами, проникшими в компоненты воздушного судна".

Кроме того, представлены фотографии, содержащие доказательства повреждений электрической проводки управления привода стабилизатора "до столкновения с земной поверхностью, вероятно вызванные внешними объектами".

"Сквозные повреждения воздушного судна указывают на проникновения внешних объектов в конструкцию судна; большинство сквозных повреждений находятся в киле и стабилизаторе", - отмечается в документе.

Визуальный осмотр сквозных повреждений показывает, что некоторые из них сквозные, в то время как другие являются глухими/несквозными повреждениями. "Комиссией по расследованию проведены действия по извлечению посторонних объектов, которые могли сохраниться в глухих повреждениях, для направления их на дополнительную судебную экспертизу. В результате из глухих повреждений было извлечено большое количество посторонних объектов", - говорится в отчёте.

В описании фотографии данных объектов отмечается, что они "металлические".

"Для определения характера и происхождения сквозных повреждений, вызванных посторонними объектами, будут проведены соответствующие исследования и экспертизы", - отмечается в документе.

25 декабря 2024 года вблизи казахстанского города Актау разбился пассажирский Embraer 190 AZAL. На борту самолета, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, 38 из них погибли. В Актау самолет направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном. Не долетев до казахстанского аэропорта около 3 км, он потерпел крушение.