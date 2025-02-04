Поиск

В Казахстане опубликован предварительный отчет о расследовании крушения самолета AZAL

В Казахстане опубликован предварительный отчет о расследовании крушения самолета AZAL
Фото: РИА Новости/МЧС Республики Казахстан

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Во время полета самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), который рухнул на территории Казахстана в конце 2024 года, был зафиксирован "звуковой удар" о кабину, говорится в предварительном отчете о расследовании крушения лайнера.

"В 05:13:31 по записям, полученным с CVR (бортовой речевой самописец - ИФ), фиксируется звуковой удар - сработала звуковая сигнализация отключения автопилота, автомата тяги. (...) В 05:13:56 по записям, полученным с CVR, фиксируется повторный звуковой удар", - говорится в отчете, опубликованном на сайте Минтранспорта Казахстана.

В 5:15 экипаж доложил диспетчеру об ударе птиц в кабину. "Грозный, отказало управление, удар птиц в кабине. Удар птиц и в кабине 2 кресла взорвались, был удар сильный, задние кресла там, говорит, взорвались, бортпроводница доложила. Мы следуем на Минводы, дайте нам пожалуйста погоду Минвод", - говорится в расшифровке, представленной в отчете.

В РоссииПо делу о крушении самолета AZAL назначена комплексная судебная экспертизаПо делу о крушении самолета AZAL назначена комплексная судебная экспертизаЧитать подробнее

Документ состоит из 53 страниц и содержит сведения об истории полета, повреждениях воздушного судна, метеорологическую информацию, сведения об обломках и другое.

В нем отмечается, что в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации "данный отчет выпущен с единственной целью предотвращения авиационных происшествий и инцидентов в будущем". "Расследование, проведённое в рамках настоящего отчета, не предполагает установления доли чьей-либо вины или ответственности. Криминальные аспекты данного события излагаются в рамках отдельного уголовного дела", - говорится в материале.

В отчете также сообщается, что исследование разбившегося воздушного судна показало наличие посторонних "внешних объектов" из металла.

"Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму", - говорится в документе.

В нем приведены фотографии, содержащие доказательства повреждений гидравлических систем "до столкновения с земной поверхностью, вероятно, вызванные внешними объектами, проникшими в компоненты воздушного судна".

Кроме того, представлены фотографии, содержащие доказательства повреждений электрической проводки управления привода стабилизатора "до столкновения с земной поверхностью, вероятно вызванные внешними объектами".

В миреАлиев возложил на представителей РФ вину за крушение самолета AZAL под АктауАлиев возложил на представителей РФ вину за крушение самолета AZAL под АктауЧитать подробнее

"Сквозные повреждения воздушного судна указывают на проникновения внешних объектов в конструкцию судна; большинство сквозных повреждений находятся в киле и стабилизаторе", - отмечается в документе.

Визуальный осмотр сквозных повреждений показывает, что некоторые из них сквозные, в то время как другие являются глухими/несквозными повреждениями. "Комиссией по расследованию проведены действия по извлечению посторонних объектов, которые могли сохраниться в глухих повреждениях, для направления их на дополнительную судебную экспертизу. В результате из глухих повреждений было извлечено большое количество посторонних объектов", - говорится в отчёте.

В описании фотографии данных объектов отмечается, что они "металлические".

"Для определения характера и происхождения сквозных повреждений, вызванных посторонними объектами, будут проведены соответствующие исследования и экспертизы", - отмечается в документе.

25 декабря 2024 года вблизи казахстанского города Актау разбился пассажирский Embraer 190 AZAL. На борту самолета, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, 38 из них погибли. В Актау самолет направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном. Не долетев до казахстанского аэропорта около 3 км, он потерпел крушение.

Хроника 25 декабря 2024 года – 04 февраля 2025 годаАвиакатастрофа в Актау
Актау Казахстан AZAL Азербайджан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 4 февраля

Авиакатастрофа в Актау

Минтранс Казахстана зафиксировал внешние повреждения разбившегося самолета AZAL - предварительный отчет. Обобщение

Авиакатастрофа в Актау

Экипаж AZAL незадолго до крушения сообщал о возможном взрыве кислородного баллона на борту

Сальвадор согласился принимать из США преступников с любым гражданством

Сальвадор согласился принимать из США преступников с любым гражданством

Цены на яйца в США бьют рекорды из-за птичьего гриппа

Цены на яйца в США бьют рекорды из-за птичьего гриппа

Сербия просит у США отсрочки введения санкций против энергетической компании NIS

КГБ Белоруссии включил комика Комиссаренко в список причастных к терроризму

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер попал в больницу

В парламенте Грузии заявили о $41,7 млн, потраченных USAID через НПО на выборах в стране

В парламенте Грузии заявили о $41,7 млн, потраченных USAID через НПО на выборах в стране

Песков назвал коммерческим предложением слова Трампа о помощи Киеву в обмен на редкоземельные ресурсы

Песков назвал коммерческим предложением слова Трампа о помощи Киеву в обмен на редкоземельные ресурсы
Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау84 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне34 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе325 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5802 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2151 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне26 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии158 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });