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Комитет Думы уточнил порядок предоставления кредитных каникул самозанятым и МСП

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал ко второму чтению законопроект о кредитных каникулах для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятых, уточнив круг получателей льготы, порядок начисления процентов и требования к обеспечению кредитов.

Законопроект (№684400-8) был внесен в парламент в июле 2024 г. группой депутатов. Он позволяет субъектам МСП и самозанятым требовать от кредитной организации, МФО приостановки исполнения обязательств на срок до шести месяцев один раз в пять лет без необходимости доказывать ухудшение финансового положения.

Согласно доработанному тексту, к получателям кредитных каникул не будут относиться: компании, в которых доля участия предприятий, не относящихся к МСП, превышает 25%, и лица, в отношении которых уже действует льготный период по другим законам. Мотивом отказа в предоставлении каникул также может быть нахождение компании в процессе реорганизации, в то время как в первом чтении речь шла только о компании в процессе ликвидации.

Также уточняется, что самозанятые смогут воспользоваться механизмом только в период действия эксперимента по данному виду налога.

Изменен подход к начислению процентов. В рамках первого чтения предполагалось, что проценты по кредиту продолжают начисляться по той ставке, которая указана в договоре. Однако если на момент подачи требования ключевая ставка Банка России выросла более чем на 50% по сравнению с ее уровнем на дату заключения договора (при фиксированной ставке), проценты начисляются по повышенной формуле: ключевая ставка плюс 1 п.п. Начисленные проценты заемщик был обязан уплачивать ежемесячно, даже в период предоставленных каникул. При просрочке более 20 дней проценты включались в тело долга.

Ко второму чтению проценты в льготный период начисляются по-разному в зависимости от категории заемщика: для самозанятых, микропредприятий и малых предприятий проценты включаются в тело кредита каждый месяц, для средних предприятий - проценты уплачиваются ежемесячно, с включением в основной долг при просрочке более семи дней.

Дополнительно закреплена обязанность заемщика предоставить новое обеспечение в случае окончания срока действия независимой гарантии, а также уточнен порядок получения согласий залогодателя и поручителя.

Норма о том, что правительство РФ получит право устанавливать максимальные суммы кредитов, на которые распространяется этот механизм, осталась без изменений. На переходный период, т.е. до установления предельного размера правительством, лимиты составят: для микропредприятий - 60 млн руб., для малых предприятий - 400 млн руб., для средних предприятий - 1 млрд руб., для самозанятых - 10 млн руб.

Также законопроект устанавливает, что решение о предоставлении кредитных каникул не может быть принято в отношении кредитов с несколькими заемщиками или кредиторами (например, синдицированные займы); займов, выданных в рамках госпрограмм, через государственные или некоммерческие МФО, а также МФО - субъекты МСП; кредитов, полученных банками, страховыми компаниями, инвестиционными и пенсионными фондами, ломбардными организациями, участниками игорного бизнеса.

Заемщик может воспользоваться кредитными каникулами в рамках этого закона не чаще одного раза в пять лет. Это правило действует как для текущего договора, так и для предыдущих, если они были прекращены и заменены новым. Заемщик не должен был менять условия ни по одному из договоров, заключенных в рамках такого соглашения. Таким образом, если в течение пятилетнего периода уже были предоставлены кредитные каникулы по инициативе заемщика, повторное обращение с аналогичным требованием будет невозможно.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 октября 2025 г., его действие будет распространяться на правоотношения, возникшие из договоров, заключенных с 1 марта 2024 г.

Госдума
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