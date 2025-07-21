Сотрудники ФСБ задержали председателя правления банка "Снежинский"

Федор Богданчиков задержан по делу о хищении более 1 млрд рублей у банка "ДОМ.РФ"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области задержали председателя правления банка "Снежинский" Федора Богданчикова в рамках расследования уголовного дела о хищении более 1 млрд рублей у банка "ДОМ.РФ", сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Задержан председатель правления банка "Снежинский". Следствие считает, что он может быть причастен к хищению более 1 млрд рублей из средств банка "ДОМ.РФ". Обыски прошли по месту жительства и работы в понедельник", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что следствие выявило "преступную схему, в рамках которой искусственно завышались суммы выплат или оформлялись кредиты на подставных лиц, что привело к хищению средств банка "ДОМ.РФ".

Пресс-служба регионального УФСБ подтвердила факт задержания. "Подтверждаем факт проведения следственно-оперативных действий", - отметили в ведомстве.

По информации правоохранительных органов, "за участие в этих схемах руководитель банка лично получил вознаграждение не менее 19 млн рублей".

"По версии следствия, председатель правления систематически получал деньги от своего банковского агента за беспрепятственное направление в "ДОМ.РФ" документов для получения по фиктивным сделкам бюджетных денежных средств, которые предназначались на поддержку многодетных семей. Предварительная сумма коммерческого подкупа составляет не менее 19 млн рублей. В отношении задержанного следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье о коммерческом подкупе в особо крупном размере", - добавил собеседник агентства.

Другой осведомленный источник уточнил агентству, что ходатайство об аресте задержанного направлено в суд, где оно будет рассмотрено во вторник.

Ранее сообщалось, что в мае 2025 года был задержан и арестован на два месяца сотрудник банка "Снежинский", ему предъявлено обвинение по ч. 7 ст. 204 УК (коммерческий подкуп). По информации правоохранительных органов, он занимал должность начальника управления кредитования малого и среднего бизнеса банка.

"Интерфаксу" также поясняли, что дело о коммерческом подкупе было возбуждено в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК), выделявшихся на поддержку многодетных семей.

Банк "Снежинский" (Челябинская область) по итогам первого квартала 2025 года занял 186-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".