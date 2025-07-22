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Суд арестовал на два месяца главу правления банка "Снежинский"

Федор Богданчиков подозревается в коммерческом подкупе

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца председателя правления банка "Снежинский" Федора Богданчикова, который подозревается в коммерческом подкупе, сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде ареста на два месяца, до 21 сентября", - сказал представитель суда.

Ранее сообщалось, что Богданчиков был задержан в понедельник сотрудниками регионального УФСБ в рамках расследования уголовного дела о хищении более 1 млрд рублей у банка "ДОМ.РФ".

В правоохранительных органах "Интерфаксу" поясняли, что следствие выявило "преступную схему, в рамках которой искусственно завышались суммы выплат или оформлялись кредиты на подставных лиц, что привело к хищению средств банка "ДОМ.РФ".

"По версии следствия, председатель правления систематически получал деньги от своего банковского агента за беспрепятственное направление в "ДОМ.РФ" документов для получения по фиктивным сделкам бюджетных денежных средств, которые предназначались на поддержку многодетных семей", - отмечал собеседник агентства.

По его информации, "за участие в этих схемах руководитель банка лично получил вознаграждение не менее 19 млн рублей".

Также в мае этого года был задержан и арестован на два месяца сотрудник банка "Снежинский", ему предъявлено обвинение по ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). По информации правоохранительных органов, он занимал должность начальника управления кредитования малого и среднего бизнеса банка.

"Интерфаксу" поясняли, что дело о коммерческом подкупе было возбуждено в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выделявшихся на поддержку многодетных семей.

Банк "Снежинский" (Челябинская область) по итогам первого квартала 2025 года занял 186-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Челябинск Снежинский Федор Богданчиков ДОМ.РФ
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