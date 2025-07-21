Почти 60 самолетов ушли на запасные аэродромы за прошедшие сутки

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Число самолетов, ушедших на запасные аэродромы из-за вводившихся ограничений воздушного пространства, с 8:00 по московскому времени воскресенья до 08:00 понедельника составило 59, сообщили в Росавиации.

Это на 56% меньше, чем за сутки до этого, отметили в ведомстве. Так, 36 самолетов не смогли приземлиться в "Шереметьево", 19 - во "Внуково", три - в "Домодедово", один - в "Жуковском".

"На 08:00 по московскому времени понедельника в аэропортах московского региона и "Пулково" было суммарно отменено 118 рейсов, задержано на период более двух часов 203 рейса. Количество пассажиров в терминалах указанных аэропортов не превышает их пропускную способность. В Нижнем Новгороде ("Стригино") превышение составило 84%", - отметили в Росавиации. Всего за минувшие выходные было размещено в гостиницах 14 тыс. человек, предоставлено 77 тыс. ваучеров на напитки и 48 тыс. - на питание.

Сейчас, по данным ведомства, все российские аэропорты, за исключением калужского "Грабцево", принимают и отправляют рейсы. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует войти в расписание к вечеру вторника. Другие перевозчики сообщили о незначительных задержках рейсов (до трех часов) и планах стабилизировать расписание до конца текущих суток.

"При необходимости ограничения на использование воздушного пространства продолжат вводиться. Это важно для обеспечения безопасности полетов", - подчеркнули в Росавиации.