"Аэрофлот" вернулся к штатному расписанию после ограничений из-за беспилотников

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" стабилизировал расписание рейсов по всей маршрутной сети после ограничений, вводившихся из-за атак беспилотников.

"В данный момент продолжается работа с пассажирами отмененных вследствие вынужденной корректировки расписания рейсов: возврат денежных средств за неосуществленную перевозку или переоформление билетов на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета", - сообщил перевозчик.

В минувшие выходные в Москве и других городах России были отменены или отложены сотни авиарейсов из-за атак БПЛА.