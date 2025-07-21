Военные днем нейтрализовали 19 дронов, в том числе пять - над московским регионом

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили и перехватили 19 украинских беспилотников, в том числе один, летевший на Москву, заявили в Минобороны.

"В период с 12:20 до 15:00 по Москве дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть - над территорией Брянской области, пять - над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву", - говорится в сообщении.

В Минобороны сообщили, что также сбиты и перехвачены четыре украинских дрона над Орловской областью и по два дрона над Калужской и Смоленской областями.