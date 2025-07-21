Количество сбитых дронов, атаковавших Москву в ночь на понедельник, достигло 13

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Средствами ПВО уничтожено еще два украинских беспилотника, атаковавших Москву, сообщил в своем телеграм-канале столичный мэр Сергей Собянин утром в понедельник.

Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил о том, что на месте падения обломков БПЛА в районе рабочего поселка Киевский ТиНАО работают экстренные службы.

"Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет", - написал мэр.

Ранее Собянин сообщал об 11 сбитых украинских дронах.

Таким образом, с начала ночи 21 июля система ПВО нейтрализовала 13 летевших на Москву украинских беспилотников.