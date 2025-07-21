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Частный дом загорелся в Подмосковье после падения обломков БПЛА

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Частный дом загорелся в Ивантеевке после падения обломков сбитого беспилотника в понедельник, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"В Ивантеевке (городской округ Пушкино) после падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом. По предварительным данным, пострадавших нет. В момент взрыва в доме находился мужчина - он смог самостоятельно эвакуироваться. Сейчас его осматривают медики", - написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Подмосковье Андрей Воробьев Ивантеевка Московская область
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