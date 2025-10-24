Поиск

Пять человек, в том числе ребенок, пострадали при атаке БПЛА на дом в Красногорске

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Пять человек, включая ребенка, пострадали в результате атаки БПЛА на жилой дом в подмосковном Красногорске, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Около двух часов назад в Красногорске в результате атаки БПЛА получил повреждения жилой дом (...) Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо оперативно доставлены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Воробьев в своем телеграм-канале в пятницу.

По его информации, трое взрослых госпитализированы в Красногорскую городскую больницу №1, ребенок - в Центр им. Рошаля. "У взрослых - черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, у ребенка - вывих колена и легкие травмы голени", - добавил он.

Губернатор отметил, что на месте находится глава городского округа, сотрудники экстренных служб, МЧС и правоохранительных органов.

