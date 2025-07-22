БПЛА сбиты над промышленным предприятием в Самарской области

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Несколько беспилотников уничтожено утром во вторник при попытке атаковать промышленное предприятие в Самарской области, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

"Сегодня утром на территории нашего региона при попытке совершить атаку на одно из промышленных предприятий уничтожены несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, в результате атаки жертв и разрушений нет.

В целях безопасности в области вводились временные ограничения мобильного интернета.