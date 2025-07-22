Поиск

Атаку беспилотников отразили в Ростовской области

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотников в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе.

"Ночью военные отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе. Из-за падения обломков во дворах нескольких частных домов в поселке Красный Сад Аксайского района загорелась растительность на участках. Все возгорания были оперативно потушены", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет, добавил глава.

Ростовская область Ростов-на-Дону БПЛА атака
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские военные нейтрализовали за ночь 35 беспилотников ВСУ

БПЛА сбиты над промышленным предприятием в Самарской области

C 16:00 до 22:00 понедельника над территорией РФ сбито 25 украинских БПЛА

Мигрантов-продавцов и водителей не освободят от экзамена по русскому языку

Мигрантов-продавцов и водителей не освободят от экзамена по русскому языку

Что произошло за день: понедельник, 21 июля

Частный дом загорелся в Подмосковье после падения обломков БПЛА

Журналистка "Дождя" Монгайт стала фигурантом дела о фейках о ВС РФ

Генпрокуратура РФ признала нежелательным в России немецкий фонд Розы Люксембург

Глава МЧС потребовал потушить природные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке к 27 июля

Сотрудники ФСБ задержали председателя правления банка "Снежинский"

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2304 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6789 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });