Атаку беспилотников отразили в Ростовской области

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотников в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе.

"Ночью военные отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе. Из-за падения обломков во дворах нескольких частных домов в поселке Красный Сад Аксайского района загорелась растительность на участках. Все возгорания были оперативно потушены", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет, добавил глава.