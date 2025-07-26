Ночная атака БПЛА отражена в пяти районах Ростовской области

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки беспилотников в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах.

"Ночью в Ростовской области атака БПЛА отражена в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале утром в субботу.

По его словам, в хуторе Чукаринский Шолоховского района из-за падения БПЛА нарушено энергоснабжение частных домов по улице Терновая. В одном из жилых домов повреждены кровля и фасад, выбиты стекла в окнах, повреждения получили хозяйственные постройки.

Согласно оперативным данным, пострадавших нет, информация уточняется, добавил Слюсарь.