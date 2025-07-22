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Мишустин прибыл в Читу, где проведет совещание по экспорту зерна

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Читу, где во вторник проведет совещание по вопросам экспорта зерна.

Также в программе председателя правительства посещение "Забайкальского краевого перинатального центра" и встреча с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.

Накануне в Благовещенске премьер осмотрел строящийся новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта, автомобильный пункт пропуска через государственную границу "Кани-Курган" и таможенно-логистический терминал "Каникурган".

В поездке главу правительства РФ сопровождают министр транспорта Андрей Никитин, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, глава Минсельхоза Оксана Лут.

Глава правительства уже традиционно во второй половине лета совершает поездку по регионам Дальневосточного федерального округа.

Михаил Мишустин Чита экспорт зерна
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