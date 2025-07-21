Мишустин осмотрел пункт пропуска через российско-китайскую границу "Кани-Курган"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ премьер-министр РФ Михаил Мишустин осмотрел автомобильный пункт пропуска (АПП) через государственную границу "Кани-Курган".

Председателя правительства сопровождали министр транспорта Андрей Никитин и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Кани-курган" является одним из ключевых погранпереходов на российско-китайской границе. 10 июня 2022 года состоялась официальная церемония открытия движения грузового транспорта через пограничный мостовой переход и через пункты пропуска "Кани-Курган" и "Хэйхэ" пошли первые грузовые автомобили.

В настоящее время с российской стороны пункт пропуска "Кани-Курган" функционирует по временной схеме с ограничениями по инфраструктуре и пропускной способности. Временная схема создана на период до завершения создания постоянного автомобильного пункта пропуска.

"Важнейший объект в нашей транспортно-логистической сети. Он позволит увеличить объемы перевозок по новому мостовому переходу через реку Амур с соседним Китаем. Поэтому необходимо, не теряя набранного темпа, завершить его строительство до конца этого года", - подчеркнул Мишустин во время осмотра.

Он отметил, что объект является высокотехнологичным - заложены самые современные решения и средства цифрового контроля.

За весь период работы с момента открытия движения по состоянию на 7 июля 2025 года через мостовой переход проехало более 170 тыс. транспортных средств. Наблюдается положительная динамика объема грузоперевозок и увеличение количества транспортных средств, пересекающих мостовой переход.

С августа 2023 года открыты перевозки опасных грузов (гелий, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ). Перевозки опасных грузов осуществляются в ежедневном режиме, отмечается постепенное наращивание объемов перевозок опасных грузов. Так, за прошедший период текущего года экспортный поток транспорта с опасными грузами увеличился с 91 транспортного средства за январь до 225 транспортных средств за июнь.

Ведется постоянная работа по увеличению транспортного потока, наращиванию объема грузоперевозок и расширению номенклатуры перевозимых грузов.