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Глава "Атомфлота" Яков Антонов утвержден в должности генерального директора

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Яков Антонов, который с сентября 2024 года занимал должность исполняющего обязанности генерального директора ФГУП "Атомфлот", во вторник утвержден на посту гендиректора предприятия, сообщает пресс-служба "Атомфлота".

В сообщении отмечается, что Антонов также занимал должность первого заместителя генерального директора - директора по судоходству "Атомфлота".

Как сообщалось, предыдущий гендиректор предприятия Леонид Ирлица, руководивший "Атомфлотом" с 2022 года, в 2024 году вышел на пенсию.

Антонов в прошлом работал в "Мурманском морском пароходстве", с 2017 года был генеральным директором "Северного морского пароходства" (Архангельск).

Атомфлот Яков Антонов Леонид Ирлица
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