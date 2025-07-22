Ростовская область ввела режим ЧС из-за засухи еще в двух районах

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен еще в двух муниципальных районах Ростовской области из-за почвенной засухи, сообщает пресс-служба губернатора региона во вторник.

"С 21 июля режим чрезвычайной ситуации по почвенной засухе вводится на территории Егорлыкского и Матвеево-Курганского районов", - говорится в сообщении.

Решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в связи с тем, что в этих муниципальных образованиях отмечено уменьшение запасов продуктивной влаги в почве.

Отмечается, что такая мера принимается в помощь аграриям, она позволит застраховавшим посевы хозяйствам получить страховые выплаты.

С 10 июня режим ЧС по почвенной засухе действует на территории 10 муниципальных районов Ростовской области.

Таким образом, в настоящее время режим ЧС действует в 21 сельском муниципалитете региона.