Ростовская область попросила федеральное правительство помочь аграриям, потерявшим урожай

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Ростовская область попросила федеральное правительство о поддержке аграриев в связи с повреждением посевов и потерей урожая из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба врио губернатора региона Юрия Слюсаря.

"К сожалению, Ростовская область, наверное, из всех регионов страны пострадала больше всего. В чрезвычайных, экстраординарных условиях, в которых мы находимся, помощи областного правительства селянам будет недостаточно. Мы уже обратились за поддержкой в правительство России, федеральное министерство сельского хозяйства. Будем смотреть, как помочь компенсировать затраты, которые понесли аграрии, у которых посевы погибли или повреждены, где очень низкая урожайность. Как будут отдавать кредиты, которые в конце 2025 года надеялись закрыть, продав новый урожай. Лизинговые договоры в этих условиях тяжело исполнять. Нужна большая комплексная работа, которую мы совместно проводим", - отметил Слюсарь.

Он уточнил, что, по данным на 13 августа, регион убрал 99% площадей, валовой сбор составил 8,205 млн тонн при средней урожайности 25,9 ц/га. Согласно данным на сайте Минсельхозпрода области, в 2024 году с 99% площадей аграрии региона собрали 10,894 млн тонн при средней урожайности 33 ц/га.

Слюсарь напомнил что ростовские аграрии второй год подряд собирают урожай в критических погодных условиях: возвратные заморозки, аномальная жара до 45 градусов, засуха и маловодье привели к повреждению или гибели около 1 млн га посевов.

Наиболее высоких результатов по валовому сбору зерна добились аграрии Зимовниковского (680 тысяч тонн), Сальского (509 тысяч тонн) и Орловского (413 тысяч тонн) районов, отметили в пресс-службе. Лидерам по урожайности стали Ремонтненский (38,3 ц/га), Заветинский (36,6 ц/га), Боковский (35 ц/га) районы.

В конце июля депутаты заксобрания Ростовской области подготовили обращение к вице-премьеру Дмитрию Патрушеву о выделении дополнительной поддержки сельхозтоваропроизводителям из-за потери урожая от погодных условий. По словам спикера парламента региона Александра Ищенко, речь о дополнительных мерах поддержки для аграриев области, которые в наибольшей степени пострадали от ЧС, вызванной погодными условиями.

В частности, предлагалось установить до конца 2026 года мораторий на возбуждение дел о банкротстве в отношении таких хозяйств для сохранения финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей и предотвращения системного кризиса в отрасли.

Во-вторых, предлагалось распространить до конца 2026 года механизм "кредитных каникул" на сельхозпроизводителей, которые пострадали от чрезвычайной ситуации. Это снизило бы долговую нагрузку по кредитным обязательствам и обеспечило бы аграриев оборотными средствами для проведения посевных и уборочных кампаний. Возможным также является пролонгация ранее предоставленных льготных кредитов, что наиболее актуально для субъектов малого и среднего предпринимательства.

10 июня режим ЧС из-за почвенной засухи был введен на территории десяти районов области: Азовского, Белокалитвинского, Верхнедонского, Веселовского, Зерноградского, Октябрьского, Семикаракорского, Сальского, Цимлянского и Чертковского. С 30 июня - на территории еще девяти районов: Аксайского, Багаевского, Боковского, Зимовниковского, Куйбышевского, Миллеровского, Неклиновского, Усть-Донецкого и Целинского. С 21 июля режим ЧС ввели также на территории Егорлыкского и Матвеево-Курганского районов, с 12 августа - в Мартыновском районе.

Кроме того, с 19 мая в регионе был введен режим ЧС из-за весенних заморозков, после которых наступила засуха.

Из-за неблагоприятных погодных условий прогноз урожая зерновых в Ростовской области был снижен с 11,4 млн до 8 млн тонн. Природные катаклизмы повредили в общей сложности 1 млн га посевов, в том числе на площади 180 тыс. га посевы погибли безвозвратно.

Ущерб, нанесенный аграриям, по предварительным данным, оценивается в 7,8 млрд рублей. Сельхозпроизводители Ростовской области уже получили 220 млн рублей страховых выплат за потерянный урожай.

Аграриям Ростовской области в текущем году предстояло убрать ранние зерновые и зернобобовые культуры на площади 3,2 млн га.