Китай в первом полугодии увеличил импорт игристого вина из РФ в 28 раз

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Китай в первом полугодии этого года импортировал из РФ почти 262 тыс. литров игристых вин, что в 28 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (9,5 тыс. литров), сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на данные ГТУ КНР.

Стоимость импорта выросла в 17 раз, с $42,5 тыс. до $730 тыс. годом ранее.

Основными поставщиками игристого вина в Китай за шесть месяцев стали Италия (1,9 млн литров), Франция (671 тыс. литров) и Испания (619 тыс. литров). Показатель России - четвертый.

Всего за полгода Китай импортировал из РФ около 450 тыс. литров вина.