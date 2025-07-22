Китай в июне снизил импорт шоколада из РФ в 6,6 раза

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Китай в июне импортировал из РФ шоколада на $243,4 тыс., что в 6,6 раза меньше, чем в июне прошлого года (на $1,6 млн), сообщается в материалах государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

По итогам первого полугодия импорт снизился до $7,9 млн с $10,2 млн в январе-июне 2024 года.

В первом полугодии Китай импортировал шоколад из 62 стран. Наиболее крупными поставщиками были Италия (на $38,2 млн), Бельгия (на $31,6 млн), Швейцария (на $29,3 млн).

В первом полугодии сократился и импорт российских кондитерских изделий, не содержащих какао. Он составил $710,5 тыс. против $816,5 тыс. годом ранее. В июне импорт из РФ упал до $13,8 тыс. со $116 тыс. в июне прошлого года.

Эта продукция закупалась в 64 странах.

Как сообщалось, в 2024 году Китай импортировал из РФ шоколада на $64,733 млн, что на 16,7% больше, чем в 2023 году ($55,456 млн). Импорт кондитерских изделий, не содержащих какао, составил $2,5 млн против $1,5 млн соответственно.