"Азимут" отменил рейсы из Калуги на ближайшие дни для корректировки расписания

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Азимут" 22 июля отменила рейсы из Калуги в Петербург и Минеральные Воды, сообщила пресс-служба международного аэропорта "Калуга".

"В связи с необходимостью корректировки расписания после ограничений воздушного пространства в аэропортах России авиакомпания "Азимут" сообщила об отмене рейсов. В остальные дни перелеты по этим маршрутам будут выполняться согласно расписанию", - сообщило предприятие.

По данным онлайн-табло, отменены не только запланированные на вторник рейсы в/из Санкт-Петербурга и Минеральных Вод, но и запланированные на четверг рейсы "Азимута" в/из Санкт-Петербурга и Сочи.

21 июля в понедельник "Азимут" отменил все четыре запланированных рейса, так как калужский аэропорт был закрыт.

В пресс-службе "Азимута" "Интерфаксу" подтвердили, что авиакомпания провела вынужденную корректировку программы выполнения рейсов по причине закрытия воздушного пространства в районе аэропорта Калуги. Для оформления возврата или изменения даты вылета пассажиры могут обратиться по месту приобретения авиабилетов. В будущем авиакомпания планирует продолжить летать из Калуги в соответствии с расписанием - в Минеральные Воды, Петербург и Сочи.