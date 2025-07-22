Поиск

"Азимут" отменил рейсы из Калуги на ближайшие дни для корректировки расписания

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Азимут" 22 июля отменила рейсы из Калуги в Петербург и Минеральные Воды, сообщила пресс-служба международного аэропорта "Калуга".

"В связи с необходимостью корректировки расписания после ограничений воздушного пространства в аэропортах России авиакомпания "Азимут" сообщила об отмене рейсов. В остальные дни перелеты по этим маршрутам будут выполняться согласно расписанию", - сообщило предприятие.

По данным онлайн-табло, отменены не только запланированные на вторник рейсы в/из Санкт-Петербурга и Минеральных Вод, но и запланированные на четверг рейсы "Азимута" в/из Санкт-Петербурга и Сочи.

21 июля в понедельник "Азимут" отменил все четыре запланированных рейса, так как калужский аэропорт был закрыт.

В пресс-службе "Азимута" "Интерфаксу" подтвердили, что авиакомпания провела вынужденную корректировку программы выполнения рейсов по причине закрытия воздушного пространства в районе аэропорта Калуги. Для оформления возврата или изменения даты вылета пассажиры могут обратиться по месту приобретения авиабилетов. В будущем авиакомпания планирует продолжить летать из Калуги в соответствии с расписанием - в Минеральные Воды, Петербург и Сочи.

Азимут Калуга Минеральные Воды Петербург Сочи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Москва видит со стороны Запада линию на эскалацию напряженности, в том числе - ядерную

Задержан вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко

Задержан вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко

Прием заявлений на IT-отсрочку от осеннего призыва начался на "Госуслугах"

Ростовская область ввела режим ЧС из-за засухи еще в двух районах

Мишустин поручил оценить работу ответственных за подготовку к пожароопасному сезону в Забайкалье

Обязанности главы Верховного суда РФ будет исполнять зампред ВС Юрий Иваненко

"Новабев Групп" в течение недели хочет восстановить работу сети "ВинЛаб" после кибератаки

"Новабев Групп" в течение недели хочет восстановить работу сети "ВинЛаб" после кибератаки

СКР сообщил об обысках по делу против полицейских, передавших информацию телеграм-каналу

СКР сообщил об обысках по делу против полицейских, передавших информацию телеграм-каналу

Россия в ответ на новые санкции расширила стоп-лист для граждан ЕС

Россия в ответ на новые санкции расширила стоп-лист для граждан ЕС

Власти РФ выделят 147 млрд руб. до 2030 г. на инфраструктуру для матерей и детей

Власти РФ выделят 147 млрд руб. до 2030 г. на инфраструктуру для матерей и детей
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2308 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6792 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });