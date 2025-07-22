Городецкий гидроузел на Волге закрыли для прохода судов из-за ЧП на шлюзе

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Нижегородской области на Волге остановлено шлюзование и движение судов через Городецкий гидроузел из-за аварии, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По ее предварительным данным, 22 июля днем 2025 года при производстве демонтажных работ на Городецком гидроузле произошло нарушение целостности камеры шлюза № 15А. Обошлось без пострадавших.

По факту Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства.