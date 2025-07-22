На Городецком гидроузле на Волге обрушился оголовок камеры шлюзов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Федеральное агентство морского и речного транспорта разъяснило, что в Нижегородской области Городецкий гидроузел на Волге закрыли для водного транспорта, поскольку там около 11 утра обрушился оголовок камеры шлюзов №№ 15-16.

"Произошло затопление строящейся камеры шлюза 15А", - информирует Росморречфлот.

На место происшествия оперативно направлены представители подведомственных Минтрансу учреждений, в том числе Росморречфлота и ФКУ "Ространсмодернизация". Они обследуют место происшествия.

"После завершения обследования будет принято решение о возможных сроках восстановления судоходства", - добавляет ведомство.

Ранее об аварии на гидроузле сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, 22 июля 2025 года в дневное время в Нижегородской области на реке Волге при производстве демонтажных работ на Городецком гидроузле произошло нарушение целостности камеры шлюза №15А, - говорилось в сообщении. - Шлюзование и движение судов временно приостановлено. Пострадавших нет".