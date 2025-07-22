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Принят закон о праве гражданских жен погибших бойцов СВО на льготы при наличии ребенка

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и в третьем чтении закон, дающий право гражданских жен участников СВО претендовать на льготы при условии ведения совместного хозяйства, совместного проживания не менее трех лет и наличия общего ребенка.

В соответствии с этим законом, в случае гибели участника спецоперации (срочника, контрактника или добровольца) меры социальной поддержки могут быть предоставлены лицу, в отношении которого установлен факт совместного проживания с ним не менее трех лет и ведения общего хозяйства на момент заключения контракта о прохождении военной службы или призыва на военную службу, в том числе по мобилизации, при наличии у них общего несовершеннолетнего ребенка. Установление факта совместного проживания производится судом.

Не допускается установление факта совместного проживания и ведения общего хозяйства между лицами, хотя бы одно из которых уже состоит или состояло на момент гибели участника спецоперации в зарегистрированном браке, а также близкими родственниками.

Меры социальной поддержки в отношении совместно проживавших будут устанавливаться федеральными законами и нормативными правовыми актами правительства, отдельные меры могут устанавливать и регионы. Право на получение мер социальной поддержки возникнет только после вступления в силу решения суда и при наличии общего ребенка, предусматривается в законе.

Законопроект в палату внесла группа парламентариев во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, вице-спикерами палаты парламента и лидерами думских фракций.

В целом закон устанавливает единый срок выплаты единовременного пособия членам семьи погибшего военнослужащего или добровольца.

Госдума СВО
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