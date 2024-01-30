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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

Думе предложили расширить льготы вдов участников СВО на "фактические" семьи

Думе предложили расширить льготы вдов участников СВО на "фактические" семьи
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Льготы, которые получают вдовы участников СВО, будут распространены и на гражданских жен при определенных условиях, говорится в законопроекте, внесенном в Госдуму, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"Рабочая группа по СВО в соавторстве с сенаторами и депутатами ГД внесла законопроект, который позволит защитить интересы "фактических" семей погибших и без вести пропавших участников спецоперации. Речь идет об отношениях, которые не были оформлены в ЗАГСе до СВО, но где по факту военнослужащий выполнял роль супруга и кормильца", - сообщил Турчак в своем телеграм-канале во вторник.

Согласно законопроекту, если мужчина и женщина проживали вместе не менее трех лет (или не менее одного года при наличии общего ребенка) и вели совместное хозяйство, то такие отношения после гибели участника СВО можно признать брачными через суд в порядке особого производства.

После решения суда "фактическая" супруга получит право быть наследником, а также - права на положенные по закону льготы.

Закон будет иметь обратную силу, то есть будет распространяться на отношения, возникшие до его принятия, отметил Турчак.

Андрей Турчак Госдума Совет Федерации
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