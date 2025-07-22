Условия соглашений о государственно-частном партнерстве не смогут меняться на основании конкурсных документов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Изменения в соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) больше не смогут вноситься по инициативе одной из сторон на основании документов, использованных при подготовке соглашения, следует из поправки, принятой Госдумой в третьем чтении.

Поправка (№1059849-7) была внесена в закон о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве.

"После заключения соглашения документы, которые ранее были использованы при подготовке и (или) заключении соглашения (...), актуализируются и используются при реализации проекта только в случаях, прямо предусмотренных соглашением, и не могут являться основанием для изменения соглашения в одностороннем порядке", - следует из текста принятого закона.

То есть частный партнер не сможет ссылаться на свои конкурсные предложения или протоколы как на основание для пересмотра условий, если это не было прямо предусмотрено в самом соглашении. Речь идет о конкурсной документации, в том числе о протоколе и результатах проведения конкурса, протоколе переговоров с победителем конкурса и приложениях к указанным документам.

Изменение направлено на то, чтобы исключить практику одностороннего пересмотра условий по ссылке на конкурсную документацию или предложения победителя.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.