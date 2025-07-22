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Принят закон о продлении действия механизма ЭЗО до конца 2026 года

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о продлении на 12 месяцев - до конца 2026 года - действия института экономически значимых организаций (ЭЗО), а также о возможности ограничения доступа к информации о включенных в перечень ЭЗО компаниях.

За несколько дней до рассмотрения документа на пленарном заседании Госдумы депутаты исключили из него нормы о впервые появляющихся в российском законодательстве правилах обратного выкупа акций и долей российских организаций иностранными инвесторами, вышедших из российского бизнеса после февраля 2022 года. Возможность включения соответствующих положений в этот документ рассматривалась в середине июля.

Пролонгация механизма ЭЗО

В результате доработки ко второму чтению в документе № 1059849-7 сохранились лишь положения, касающиеся деятельности ЭЗО. Изменения продлевают деятельность механизма ЭЗО до конца 2026 года, а также позволяют "дочкам" ЭЗО самим получать аналогичный статус с последующей возможностью приостановки корпоративных прав ее совладельца из недружественной юрисдикции - иностранной холдинговой компании (ИХК), с помощью которой российские бенефициары организовывали и цепочки владения бизнесом.

Новации распространяются на случаи, когда формальным совладельцем и самой значимой организации, и ее "дочки" с долей не менее 25% является ИХК. При этом для получения упомянутого статуса дочерние структуры должны сами соответствовать экономическим критериям ЭЗО без учета российских компаний из одной с ним группы лиц; ИХК в материнской структуре-ЭЗО должно принадлежать сейчас или в прошлом - до передачи российским бенефициарам по № 470-ФЗ - более 50%. При этом дочерняя структура ЭЗО должна полностью - прямо или косвенно - принадлежать гражданам или резидентам РФ.

Принятый документ предоставляет правительству полномочия ограничивать доступ к информации о включении компаний в соответствующий перечень. Согласно закону, "условия и порядок доступа" к таким данным будет определять правительство.

Больше времени на "спрямление" владения

Еще одно изменение касается увеличения срока на исключение из цепочки владения ЭЗО иностранных холдинговых структур (ИХК) из недружественных юрисдикций и передачу акций и долей конечным бенефициарам.

По действующим правилам у бенефициаров на изменение структуры владения есть три месяца с момента получения извещения о решении суда о приостановке корпоративных прав ИХК в ЭЗО. За игнорирование этой обязанности им грозит административный штраф: для физлиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Принятый закон увеличивает срок на "спрямление" владения ЭЗО для российских бенефициаров, которые косвенно приобрели доли, акции ЭЗО "на любом законном основании" в соответствии с законом "О валютном регулировании и валютном контроле". Перейти на прямое владение бенефициары должны будут до окончания срока приостановки корпоративных прав ИХК.

Аналогичное продление сроков предусматривается и для лиц, которые не являются гражданами или резидентами РФ, если они не являются гражданами и резидентами недружественных стран. По действующим правилам они вправе перейти на прямое владение ЭЗО в течении 4 месяцев с даты вынесения решения судом о приостановке корпоративных прав ИХК в ЭЗО.

Согласно закону, действие такого правила будет распространяться на правоотношения, возникшие с 4 сентября 2023 года.

правительство Госдума ЭЗО ИХК
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