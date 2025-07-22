Госдума приняла закон о нулевой ставке НДС на дроны массой до 30 кг

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон о введении нулевой ставки НДС при продаже в России беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 до 30 кг, произведенных в ЕАЭС, а также об освобождении от НДС при ввозе в Россию комплектующих для их производства и ремонта.

Законопроект № 962796-8 был внесен в парламент в начале июля группой депутатов и сенаторов.

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас ставка НДС 0% применяется только при ввозе и реализации дронов тяжелее 30 кг.

В Налоговый кодекс вносится поправка об установлении НДС в размере 0% при продаже беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 до 30 кг, собранных на территории ЕАЭС. Аналогичная ставка вводится в отношении продажи запасных частей, двигателей и комплектующих, предназначенных для производства, ремонта или модернизации таких дронов.

Закон также освобождает от НДС операции по ввозу на территорию России двигателей, запасных частей и иных комплектующих изделий, предназначенных для производства, ремонта или модернизации на территории России дронов массой от 0,15 до 30 кг.

"Принятие федерального закона может привести к выпадающим доходам федерального бюджета, однако в результате реализации его положений выпадающие доходы будут частично компенсированы за счет стимулирования производства и увеличения объемов реализации беспилотных гражданских воздушных судов", - говорится в заключении правительства, которое поддержало законопроект.

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС. Льгота будет применятся до 31 декабря 2027 года.