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В Думу внесли законопроект о нулевой ставке НДС на дроны массой до 30 кг

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о введении нулевой ставки НДС при продаже в России беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 до 30 кг, произведенных в ЕАЭС, а также об освобождении от НДС при ввозе в Россию комплектующих для их производства и ремонта.

Документ (№962796-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас ставка НДС 0% применяется только при ввозе и реализации дронов тяжелее 30 кг.

Законопроект предлагает внести в Налоговый кодекс поправку об установлении НДС в размере 0% при продаже беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 до 30 кг, собранных на территории ЕАЭС. Аналогичная ставка вводится в отношении продажи запасных частей, двигателей и комплектующих, предназначенных для производства, ремонта или модернизации таких дронов.

Законопроектом также предлагается освободить от НДС операции по ввозу на территорию РФ двигателей, запасных частей и иных комплектующих изделий, предназначенных для производства, ремонта или модернизации на территории РФ дронов массой от 0,15 до 30 кг.

"Принятие федерального закона может привести к выпадающим доходам федерального бюджета, однако в результате реализации его положений выпадающие доходы будут частично компенсированы за счет стимулирования производства и увеличения объемов реализации беспилотных гражданских воздушных судов", - говорится в заключении правительства, которое поддержало законопроект.

В случае принятия закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС. Льгота будет применяться до 31 декабря 2027 г.

Госдума
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