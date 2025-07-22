Принят закон о сохранении компенсации шахтерам за их время передвижения в шахте

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, закрепляющий с 1 сентября 2025 года обязательную доплату шахтерам за время передвижения от ствола шахты до рабочего места и обратно вне рамок трудового процесса.

Законопроект № 957015-8 правительство внесло в парламент в начале июля. Он меняет госрегулирование в угольной отрасли.

В пояснительной записке указывается, что поправка необходима для сохранения компенсации, установленной постановлением правительства № 452 от 15 мая 1998 года. Это постановление, подлежащее отмене до 1 сентября 2025 года в рамках реформы обязательных требований, больше не может служить юридическим основанием для установления обязанности работодателей.

"С целью сохранения компенсационной меры, предусмотренной постановлением № 452, целесообразно внесение соответствующих изменений в отраслевое законодательство", - говорится в пояснительной записке.

Компенсация будет устанавливаться за счет средств угледобывающих организаций. Порядок выплаты и нормативное время передвижения будут закрепляться в коллективных договорах и соглашениях. Авторы отмечают, что положения проекта федерального закона не влекут для компаний новых издержек или их увеличения, поскольку в настоящее время аналогичные обязательства уже предусмотрены и выполняются.

Также документ предусматривает единовременное пособие членам семьи погибшего на производстве шахтера, находившимся на его иждивении, сверх компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.